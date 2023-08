Luciano Spalletti est le nouveau sélectionneur de l’Italie !

Depuis plusieurs jours, l’Italie est sous le choc suite à la démission de Roberto Mancini sur le banc de la Squadra Azzurra. A un an de l’Euro, la sélection transalpine, championne d’Europe en titre, devait alors se trouver un nouvel homme fort pour essayer de conserver son titre. Et alors que les noms d’Antonio Conte et Luciano Spalletti ont été rapidement avancés, le second, fraîchement démissionnaire de son poste sur le banc du Napoli, champion d’Italie lors de la saison précédente, a fait figure de favori.

Ce vendredi, la FIGC a officiellement tranché : Spalletti est le nouveau sélectionneur de l’Italie. Le tacticien de 64 ans s’est engagé jusqu’à la Coupe du monde 2026 et prendra ses fonctions dès le 1er septembre prochain. Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, s’est exprimé sur cette arrivée : «Accueillons Spalletti - a déclaré le président de la FIGC Gabriele Gravina -, l’équipe nationale avait besoin d’un grand entraîneur et je suis très heureux qu’il ait accepté la direction technique des Azzurri. Son enthousiasme et son expertise seront fondamentaux pour les défis qui attendent l’Italie dans les mois à venir.» La présentation officielle aura lieu à Coverciano à l’occasion de la rencontre qui précédera les matchs contre la Macédoine du Nord et l’Ukraine.