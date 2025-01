Mercato : Neymar veut ramener Paul Pogba et un paquet de stars à Santos !

Neymar (32 ans) est de retour au bercail. Douze ans après son départ de Santos pour le FC Barcelone, le crack brésilien fait son come-back au Peixe. Une nouvelle qui a logiquement enthousiasmé les supporters du club mythique de Pelé, de retour en première division après un an passé au purgatoire. De son côté, le natif de Mogi das Cruzes a donc quitté Al-Hilal, en laissant derrière lui un transfert à 90 M€ et des centaines de millions d’euros de salaire dépensés pour seulement… 7 matches.

La suite après cette publicité

«À tous les membres d’Al Hilal, aux supporters, merci ! J’ai tout donné pour jouer et je souhaitais que nous vivions de meilleurs moments sur le terrain ensemble… Aux Saoudiens, merci de nous avoir donné, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences. Je connais maintenant les vrais Saoudiens et j’ai des amis pour la vie. J’ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu. Je suivrai votre parcours en tant que club et pays jusqu’en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent et je vous soutiendrai toujours», peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Santos rêve de Pogba, Sergio Ramos, Thiago Silva et Marcelo

Pour revenir à Santos, Neymar a forcément de gros sacrifices financiers, aussi bien avec Al-Hilal (il aurait renoncé à environ 10 M€) qu’avec le Peixe, qui ne peut pas lui offrir les mêmes émoluments qu’il touchait en Arabie saoudite. Mais s’il a fait des efforts, Neymar ne veut pas débarquer dans une équipe qui joue pour le maintien. UOL affirme en effet que l’ancien numéro 10 du PSG a demandé à Santos de monter une grosse équipe. L’international auriverde (128 sélections, 79 buts) et son clan ont même proposé d’aider le club pauliste à faire la campagne de recrutement.

La suite après cette publicité

Le média brésilien assure que Neymar et son père ont déjà discuté avec Santos de plusieurs recrues potentielles. Et attention, ça envoie du lourd. UOL explique que parmi les noms cités figurent des cibles de rêve telles que Paul Pogba (31 ans), Sergio Ramos (38 ans), Thiago Silva (40 ans), Ganso (35 ans) et Marcelo (36 ans) ! Santos ne pourra sans doute pas embaucher tout ce petit monde et considère d’ailleurs les pistes Leandro Paredes et Arthur Melo comme plus accessibles. Pour rappel, si tous ces noms clinquants sortent dans les médias, c’est tout simplement parce qu’un fonds d’investissement saoudien est censé s’adosser avec Santos dans un futur proche.