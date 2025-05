Le Bayer Leverkusen a déjà trouvé le successeur de Xabi Alonso !

Les semaines passent et l’avenir de Xabi Alonso semble de plus en plus évident. Après une nouvelle saison au Bayer Leverkusen, le technicien espagnol devrait bien s’envoler direction le Real Madrid la saison prochaine. Les Merengues, qui vont donc se séparer de Carlo Ancelotti, avaient fait de leur ancien joueur une priorité dans ce rôle même si Jürgen Klopp était aussi une cible rêvée pour une partie de la direction. Mais la tendance est désormais plutôt à une arrivée de Xabi Alonso en fin de saison.

Pour le Bayer Leverkusen, qui s’est installé de manière régulière dans le haut du panier en Bundesliga et qui pointe à la 2e place du classement cette saison, pas question de subir un déclassement dans les années à venir. La direction sportive du club allemand a démontré qu’elle travaillait très bien depuis plusieurs années et l’idée était donc d’anticiper le départ de Xabi Alonso pour ne pas être pris au dépourvu. Dans ce sens, une première short-list avait été retenue où l’on retrouvait Erik ten Hag, Imanol Alguacil, Xavi, Francesco Farioli, Martin Demichelis et Sandro Wagner.

Ten Hag dans la foulée du départ de Xabi Alonso

Mais la direction allemande, emmenée par le président Fernando Carro, a déjà tranché. Selon les informations de Kicker, le Bayer Leverkusen a décidé de confier les clés du camion à… Erik ten Hag ! L’ancien coach de Manchester United garde une très belle cote en Allemagne malgré son passage délicat avec Manchester United. Considéré comme un coach avec une philosophie de jeu emballante, il a séduit le board allemand. Et les discussions sont très avancées désormais au point où le média allemand explique que l’officialisation du départ de Xabi Alonso pourrait être accompagnée de l’annonce de l’arrivée de Ten Hag.

Avec le directeur sportif Simon Rolfes, le Bayer Leverkusen souhaite toujours gérer la transition du changement de coach de manière fluide et cela a été le cas par le passé. Et avec un Xabi Alonso qui se rapproche inévitablement du Real Madrid, le Bayer a rapidement discuté avec Erik ten Hag. On évoque même un accord entre les différentes parties. Il ne fait presque plus aucun doute au sein du club : le Bayer Leverkusen a trouvé son nouveau coach et il devrait débarquer dans la foulée du départ de Xabi Alonso.