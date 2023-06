Al-Ahly remporte sa 11e Ligue des Champions après un match retour animé face au Wydad Casablanca

Hier, l’Europe a eu droit à sa finale de Ligue des Champions qui a vu Manchester City triompher au devant de l’Inter Milan. Ce dimanche, en Afrique, se déroulait la deuxième partie de la finale de Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca qui recevait les Egyptiens d’Al-Ahly, bénéficiaires d’un avantage d’un but acquis lors du match aller (2-1). Dans un stade Mohammed V de Casablanca en ébullition, ce sont logiquement les Marocains qui ont réalisé la meilleure entame de match, poussés par leur public. Incisifs, les Casablancais ont multiplié les occasions sans pouvoir ouvrir le score et revenir à hauteur de leurs adversaires. Avec 70 % de possession, le WAC a finalement trouvé la faille sur coup de pied arrêté. Exposé côté droit, Yahya Attiat-Allah a ouvert la marque alors que sa frappe n’a pas été touchée par Ounajem, trompant ainsi Mohamed El Shenawy (1-0, 26e). Une juste récompense pour des joueurs marocains bien plus inspirés que leurs adversaires lors du premier acte. A ce moment-là, ils étaient champions d’Afrique grâce à leur but inscrit à l’extérieur à l’aller.

Les débats se sont intensifiés et équilibrés au retour des vestiaires. Face à des Egyptiens remontés, le Wydad a tenu bon mais était bien moins projeté vers l’offensive. C’est alors qu’ils ont reculé et qu’ils se sont mis en danger. Et c’est sur coup de pied arrêté que la rencontre a encore basculé. A force de reculer, ils ont cédé face à des Egyptiens diaboliques. Sur un corner, le défenseur central Abdelmonem a coupé au premier poteau pour trouver la lucarne gauche du but marocain (1-1, 78e). Espérant renverser la situation, Amine Farhane était également tout proche d’envoyer les deux équipes en prolongation mais sa tête fuyait le cadre (81e). C’est finalement sur ce dénouement cruel pour le WAC qu’Al-Ahly a remporté la onzième Ligue des champions de son histoire. Les Egyptiens consolident ainsi leur titre d’équipe la plus primée dans la compétition en Afrique. Les Diables Rouges participeront ainsi à la Coupe du monde des clubs en 2025.

