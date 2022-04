Pronostic Paris Saint-Germain-Olympique de Marseille, cote et compos probables

Le Classique tant attendu. Ce dimanche, à 20h45, en clôture de la 32ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader incontesté du championnat de France, accueille son dauphin, l'Olympique de Marseille, au Parc des Princes, pour ce qui sera la 102ème confrontation entre ces deux rivaux. Les Parisiens, sevrés de Ligue des Champions, tenteront de se rapprocher encore un peu plus de leur 10ème titre de champion pour égaler le record de l'ASSE en France, alors que les Marseillais, qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, auront à cœur de faire déjouer Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar Jr & co à Paris.

Pronostic Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : les 3 meilleurs paris à tenter

Pronostic 1 : victoire 3-0 du PSG - cote à 8,40

Pronostic 2 : Mbappé ouvre le score contre l'OM - cote à 3,95

Pronostic 3 : match nul 0-0 entre le PSG et l'OM - cote à 5,75

Le gros prono : le PSG l'emporte 3-0 (cote à 8,40)

Voilà un pronostic qui ne déplaira pas pas aux supporters du Paris Saint-Germain. Alors qu'il s'agit du match le plus attendu de l'année par les habitués du Parc des Princes, beaucoup s'imaginent voir Mauricio Pochettino et ses hommes dominer ce choc de la tête et des épaules face à un l'OM. D'autant plus que les Parisiens ont eu une semaine complète pour préparer cette rencontre, alors que les Olympiens reviennent d'un déplacement en Grèce en C4 après avoir composé leur billet pour les demies jeudi soir. Outre l'aspect physique, la bande de Mbappé, Messi, Neymar, Marquinhos ou encore Verratti entend bien prendre sa revanche après le match nul concédé au Vélodrome à l'aller (0-0). Surtout que l'alchimie entre les trois stars offensives du PSG a fait énormément de dégâts ces dernières semaines (11 buts inscrits en 2 matchs). Enfin, le PSG est quasiment imprenable à la maison et reste sur 14 victoires lors de ses 15 derniers matchs au Parc en L1. Une stat qui a de quoi faire trembler les Marseillais...

Le prono buteur : Mbappé ouvre le score face à l'OM (cote à 3,95)

Vingt buts, quinze passe décisives : telles sont les statistiques d'un Kylian Mbappé plus redoutable que jamais en 28 rencontres de Ligue 1 disputées depuis le début de la saison avec le PSG. Le champion du monde 2018 demeure le principal danger à surveiller pour les défenses adverses semaine après semaine. William Saliba et les siens n'y échapperont pas et devront redoubler de vigilance pour empêcher le natif de Bondy de faire à nouveau trembler les filets dans son jardin, le Parc des Princes. D'autant plus que l'ancien prodige de l'AS Monaco a fait de la rivalité entre Paris et Marseille l'un de ses terrains de jeu préférés. Et ce ne sont pas ses six réalisations en sept Classiques face à l'OM en championnat qui feront dire le contraire...

Le prono easy : l'OM arrache le nul contre le PSG (cote à 5,75)

Réitérer la performance de l'aller, c'est probablement le message principal que martèlera Jorge Sampaoli à ses troupes dans les vestiaires visiteurs du Parc des Princes dimanche soir. Au terme d'une prestation solide au Vélodrome, l'OM avait réussi à accrocher l'ogre parisien devant des supporters, bien aidé il est vrai par l'expulsion d'Achraf Hakimi juste avant l'heure de jeu. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ce match électrique, mais les Olympiens ont conservé une vertu essentielle dans le foot, à savoir la solidité défensive. C'est simple, avec 29 buts encaissés, soit autant que... le PSG, l'OM possède la deuxième meilleure défense de l'Hexagone en championnat. Steve Mandanda, en grande forme après sa nouvelle prestation XXL en Ligue Europa Conférence contre le PAOK jeudi, et ses partenaires disposent en tout cas de solides arguments pour contrecarrer les plans de Mauricio Pochettino, avec l'objectif de retarder l'échéance du 10ème sacre des Rouge et Bleu en L1.

Les compos probables de ce PSG-OM

La composition probable du PSG de Mauricio Pochettino :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mnedes - Danili, Gueye, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar

Absents : Di Maria, Diallo, Draxler, Gharbi, Herrera, Kurzawa, Paredes (blessés)

Incertain : aucun

La composition probable de l'OM signée Jorge Sampaoli :

Mandanda - Rongier, Saliba, Kamara, Peres - Guendouzi, Gueye, Gerson - Ünder, Payet, Dieng

Absents : Milik, De La Fuente (blessés)

Incertain : Balerdi (épaule)