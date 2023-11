Qualifs Mondial 2026 : la Corée du Sud étrille Singapour, Kang-in Lee inscrit un joli but

Ce midi (20h heure locale), la Corée du Sud affrontait Singapour dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Et pour son premier match de ces éliminatoires, Kang-in Lee et ses partenaires ont étrillé leur adversaire.

La suite après cette publicité

Vainqueurs 5 buts à 0, les Sud-Coréens peuvent remercier Gue-sung, Hee-chan, Hwang, la star des Spurs Heung-Min Son et le Parisien Kang-in Lee. Ce dernier a d’ailleurs inscrit le cinquième et dernier but de son équipe d’une belle frappe de l’extérieur de la surface. Un succès qui permet à la Corée du Sud de s’emparer de la tête du groupe C, pendant que la Chine et la Thaïlande s’affrontent en ce moment.