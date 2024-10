Real Madrid : le cas Jude Bellingham alarme l’Espagne

Il y a un peu plus d’un an, Jude Bellingham (21 ans) a posé ses valises au Real Madrid. Un club qui n’avait pas hésité à miser 103 M€ pour s’attacher les services du joueur qui faisait alors le bonheur du Borussia Dortmund. Mais récemment, Hans-Joachim Watzke, le patron du BVB, avait fait des révélations sur le véritable prix du transfert de l’international anglais dans les colonnes de AS. « S’il n’y avait eu que 103 millions, nous aurions mal négocié. Mais non, ce n’est pas une consolation car des joueurs comme Jude ou Erling n’ont pas seulement laissé une marque footballistique à Dortmund. Ce sont deux enfants que nous apprécions beaucoup ici. Il n’y a pas d’argent pour compenser cela. Bien sûr, puisqu’il faut les laisser partir, autant que ce soit avec le plus gros montant possible.»

La suite après cette publicité

Un départ canon l’an dernier

Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont donc payé bien plus que le montant annoncé pour le footballeur né en 2003. Mais ils n’ont pas regretté leur investissement. L’an dernier, l’international anglais (36 sélections, 5 buts) a réalisé une première saison globalement réussie avec un bilan de 23 buts et de 12 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, dont 39 dans la peau d’un titulaire. Bellingham a su rapidement trouver sa place, lui qui avait notamment enchaîné les buts en début de saison en l’absence de Vinicius Jr. Malgré quelques petits pépins physiques (2 blessures, 9 matches manqués l’an dernier, ndlr), il a parfaitement répondu aux attentes de tout le monde.

À lire

JT Foot Mercato : énorme révolution dans le monde du foot

Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, le natif de Stourbridge était donc attendu pour sa deuxième saison à Madrid. La saison de la confirmation. Titulaire dans l’esprit de Carlo Ancelotti, le polyvalent milieu anglais a bien démarré avec une passe décisive lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame le 14 août dernier (89 minutes jouées). Puis, il a enchaîné le 18 août face à Majorque en Liga (87 minutes jouées). Mais le 23 août, le Real Madrid a annoncé qu’il souffrait d’une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. On évoquait un mois d’absence pour celui qui est finaliste du Ballon d’Or 2024. Finalement, il a retrouvé les terrains le 17 septembre dernier face à Stuttgart en Ligue des champions (80 minutes jouées).

La suite après cette publicité

Bellingham reste bloqué à 0 but

Il a enchaîné ensuite face à l’Espanyol (83 minutes, 21 septembre), Alavés (90 minutes, 24 septembre), l’Atlético de Madrid (90 minutes, 29 septembre) et Lille le 2 octobre en C1 (90 minutes jouées). Au total, il a donc pris part à 7 rencontres toutes compétitions confondues (609 minutes). S’il a été passeur décisif à deux reprises (une assist face à l’Atalanta et une autre contre Alavés, ndlr), il n’a pas encore marqué cette saison. Une disette qui dure donc pour Bellingham, peu à son avantage contre Lille, et qui inquiète en Espagne. AS a écrit à ce sujet : «Madrid veut voir les emblématiques deux bras tendus du n°5. Autrement dit, voir Jude Bellingham célébrer un but. L’Anglais est comme toujours, intense, protagoniste de ses actions, mais le but ultime de ce jeu lui résiste.»

Le média ibérique ajoute : «et le nœud du problème est que Jude lui-même a placé la barre très haut l’année dernière : à ce stade et avec le même nombre de matchs (sept), il a inscrit six buts et a été considéré comme un candidat surprise pour le rôle de Pichichi en Liga. Maintenant, il est à l’extrême opposé, puisqu’il n’a marqué aucun but (…) Le club merengue ne s’inquiète pas pour Bellingham car il n’est pas absent des terrains. Mais ses buts seraient utiles pour une équipe qui, pour l’instant, ne parvient pas à trouver le moyen de générer du football de manière cohérente.» Au Real Madrid, on croit en lui, même si Carlo Ancelotti est lucide à son sujet. «Maintenant, les choses qu’il faisait l’année dernière ne fonctionnent pas pour lui», a-t-il lâché. Bellingham aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure demain face à Villarreal en Liga.