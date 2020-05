Dortmund : Mats Hummels et Axel Witsel aptes pour affronter le Bayern

C'est le choc que la planète foot attend et il a lieu demain soir ! Borussia Dortmund-Bayern Munich (18h30 en direct commenté sur notre site) sera l'affiche de la 28e journée de Bundesliga et sera déterminant dans la course au titre. Pour cela, le BVB va pouvoir retrouver des forces après les quelques blessures qui ont touché l'effectif depuis la reprise du championnat il y a deux semaines.

La suite après cette publicité

En effet, le coach de Dortmund, Lucien Favre, a indiqué en conférence de presse d'avant match que Mats Hummels et Axel Witsel devraient être de la partie pour le choc contre le Bayern. «Pour Mats, nous devons regarder à court terme, mais je pense que ça ira. Axel s'est de nouveau entraîné avec l'équipe hier. Il pourrait faire partie de l'équipe », a expliqué l'ancien coach de Nice. Un petit doute subsiste encore donc pour le défenseur central qui est sorti à la mi-temps samedi contre le VfL Wolfsburg. Alors que le milieu de terrain belge, lui, ferait son grand retour dans l'effectif. Il n'a en effet pas encore foulé les pelouses allemandes depuis la reprise de la Bundesliga il y a deux semaines.