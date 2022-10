Montpellier - OL : les compositions sont là

Ce samedi se poursuit la 12e journée de Ligue 1 avec un duel entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Héraultais s'établissent en 4-2-3-1 avec Jonas Omlin dans les cages derrière Enzo Tchato, Christopher Jullien, Maxime Estève et Nicolas Cozza. Jordan Ferri est positionné en sentinelle auprès de Khalil Fayad dans l'entrejeu. Téji Savanier est positionné derrière le buteur Elye Wahi alors que Faitout Maouassa et Stephy Mavididi prennent les couloirs.

De leur côté, les Gones misent sur un 3-5-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Sinaly Diomandé, Jérôme Boateng et Castello Lukeba forment la défense alors que Malo Gusto et Nicolas Tagliafico se retrouvent dans l'entrejeu. Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Houssem Aouar sont dans l'entrejeu. Enfin, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette sont associés en attaque.

Les compositions

Montpellier HSC : Omlin - Tchato, Jullien, Estève, Cozza - Fayad, Ferri - Maouassa, Savanier, Mavididi - Wahi

Olympique Lyonnais : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Thiago Mendes, Aouar, Tagliafico - Dembélé, Lacazette

