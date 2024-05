Brest : Eric Roy réagit à la qualification en Ligue des Champions

Avec la défaite de Nice hier face au PSG (1-2), les Brestois sont assurés de terminer dans le top 4 de la Ligue 1. Une place qui garantit une qualification pour la C1, ce qui est historique pour Brest qui n’a jamais disputé de match européen. Contacté par L’Équipe à la suite de l’officialisation, le coach de Brest, Éric Roy, ne savoure pas encore : « pour l’instant, on est encore dans la nasse, on y sera vraiment quand on aura passé deux tours préliminaires. Plus sérieusement, c’est exceptionnel d’être déjà assuré de finir quatrième pour Brest. On avait assuré le top 5 le week-end dernier, nous voilà dans le top 4. »

« Il faudra encore faire un résultat à Toulouse, ce ne sera vraiment pas facile. On va tout donner, comme d’habitude, en espérant un résultat favorable de Nice à Lille. On verra ensuite, je ne me suis pas du tout penché sur nos potentiels adversaires en Ligue des Champions. Cela paraît surréaliste d’en parler. Mais on l’a fait », a-t-il ensuite déclaré au quotidien français. La troisième place, synonyme d’une qualification directe pour la Ligue des Champions, sans barrages, se jouera lors de la dernière journée de championnat.