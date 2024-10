Sporting CP : Rúben Amorim fait une annonce sur son avenir

Présent en conférence de presse alors que le Sporting CP défiera Estrela, ce vendredi, Rúben Amorim a tenu à mettre les choses au clair. Invité à commenter son départ annoncé du côté de Manchester United, le technicien portugais de 39 ans, qui a mis le feu au vestiaire du SCP, a fait une promesse.

«Je sais que vous avez fait un voyage pour en parler, et c’est naturel. Mais laissons cela pour après le match. Je parlerai de toutes ces questions ensuite. En ce moment, je veux que l’équipe se concentre, et je dois me concentrer sur le match parce que c’est ce qui est le plus important. Je vous promets qu’après le match, j’en reparlerai, et je pense que tout sera plus clair. En parler maintenant ne ferait que déstabiliser l’équipe. Donc, l’accent est maintenant mis sur le jeu, et demain je répondrai à ces questions». Encore un peu de patience…