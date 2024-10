Ruben Amorim a mis le feu au vestiaire du Sporting CP

« Le Sporting n’a pas trouvé d’accord pour le départ de Ruben Amorim et n’a pas encore reçu d’argent pour la clause de départ ». Hier soir, alors que le boss d’INEOS, Sir Dave Brailsford, annonçait que l’arrivée de Ruben Amorim à Manchester United était réglée, le Sporting Portugal était sorti du silence pour démentir cette information. Si les deux clubs chipotent, tout le monde est d’accord pour affirmer qu’Amorim s’assoira sur le banc d’Old Trafford. Dans les prochaines heures ou après la trêve internationale.

La suite après cette publicité

Pour Amorim, le défi proposé par les Red Devils est une opportunité impossible à refuser. Un avis que ne partagent pas certains de ses joueurs au SCP. Leader du classement de Liga Betclic (9 victoires en 9 matches 30 buts marqués, 2 encaissés) et huitième du classement de la Ligue des Champions (2 victoires, 1 nul en 3 rencontres, 5 buts marqués, 1 encaissé), le Sporting CP réalise un excellent début de saison. Voir Amorim quitter le navire trois mois seulement après le premier match officiel de l’exercice 2024/2025 en a donc agacé plus d’un.

Gyökeres se sent trahi

O Jogo révèle que plusieurs joueurs ont demandé à leur coach pourquoi il avait décidé de partir maintenant, mais ce n’est pas tout. Hier, après la victoire du SCP face au Nacional (3-1), Viktor Gyökeres a confié qu’il ne s’attendait pas du tout à un tel scénario. « Il est ici pour l’instant. Ce n’est pas quelque chose que je savais, ce n’est pas à propos de moi. Pour l’instant, il est là, voyons ce qui se passe ». D’ailleurs, en plus d’être surpris, le Suédois serait très mécontent.

La suite après cette publicité

Le quotidien portugais assure que lui, Pedro Gonçalves (Pote) et Morten Hjulmand ont pris cette nouvelle comme une trahison. La raison ? Ces deux-là ont repoussé de belles offres l’été dernier, convaincus par le projet présenté par Amorim. Avec le départ annoncé de leur coach et celui de leur directeur sportif Hugo Viana à Manchester City, les joueurs les plus cotés de l’effectif lisboète voient partir les deux hommes-clés du projet sportinguista. De quoi remettre en question leur avenir au Estadio José Alvalade ? Pour certains observateurs, cet événement pourrait avoir convaincu Gyökeres de céder aux sirènes étrangères.