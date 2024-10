Copa del Rey : le Real Betis et Las Palmas font le boulot

Après la victoire de l’Atlético de Madrid, le premier tour de la Copa del Rey se poursuivait, ce jeudi soir, avec deux rencontres programmées à 21 heures. En déplacement au Francisco de la Hera pour affronter Gévora, le Real Betis a fait respecter la hiérarchie en s’imposant largement (6-1). Après l’ouverture du score d’Altimira, Diao et Bakambu ont corsé l’addition. Au retour des vestiaires, les hommes de Manuel Pellegrini ont encore aggravé le score par l’intermédiaire de Jimenez et Roque, auteur d’un doublé. Dans les ultimes instants, Juanma a lui sauvé l’honneur sur penalty.

Dans l’autre rencontre du soir, Las Palmas n’a pas non plus tremblé pour se défaire d’Ontiñena (7-0). Portées par un fantastique quadruplé de l’expérimenté Jaime Mata (19e, 68e, 85e, 88e), les troupes de Luis Miguel Carrion ont fait preuve de rigueur et ont finalement déroulé inscrivant trois autres buts grâce à Cardona (74e), Herzog (77e) et Fuster (90e). Pour rappel, plus tôt dans la soirée, l’Espanyol Barcelone avait de son côté étrillé San Tirso (4-0) grâce notamment à un triplé de Veliz.