Lens : Brice Samba a recadré Lucas Chevalier

Le week-end dernier, le LOSC est venu s’imposer sur le terrain de Lens (2-0) dans le derby du Nord. À l’issue de la rencontre, le gardien des Dogues Lucas Chevalier s’est fait plaisir en allant chambrer les supporters lensois en mimant des tirs au fusil avec ses mains. Repris par son coach Bruno Genesio, Chevalier a également été recadré par son homologue du RCL, Brice Samba.

La suite après cette publicité

«J’ai été jeune aussi et j’ai fait des choses que je ne devais pas faire. J’ai 30 ans, un peu plus d’expérience et de vécu. J’ai parlé avec lui, ça restera entre lui et moi. Il sait très bien que ce sont des choses à ne pas faire, surtout dans ce type de match là, avec une telle tension… C’est des attitudes à éviter, mais comme il a 23 ans, il apprend», a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport.

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Barcola face à Lens vous rapporte jusqu’à 445€.