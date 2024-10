Serie A : l’AS Roma domine le Torino, la Lazio se balade à Côme

Après la courte victoire de la Fiorentina sur la pelouse du Genoa, la 10e journée de Serie A se poursuivait, ce jeudi soir, avec deux affiches programmées à 20h45. Au Stadio Olimpico, l’AS Roma d’Ivan Juric, douzième au coup d’envoi, accueillait le Torino, neuvième. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage des locaux grâce à une réalisation de Paulo Dybala (1-0, 20e). Au retour des vestiaires, les Giallorossi, globalement dominateurs, ne tremblaient pas et validaient une nouvelle victoire (1-0). Un succès qui permet aux Romains de grimper au 10e rang.

Dans l’autre match de cette soirée, la Lazio de Marco Baroni se déplaçait sur le terrain de Côme. Sixième au coup d’envoi, la formation romaine prenait rapidement les devants grâce à des réalisations de Valentin Castellanos, sur penalty (1-0, 31e), et Pedro, servi par l’inarrêtable Nuno Tavares (2-0, 38e). Au retour des vestiaires, Luca Mazzitelli réduisait la marque (2-1, 53e) mais les visiteurs faisaient à nouveau le break par l’intermédiaire de Patric (3-1, 72e) avant de s’envoler grâce au doublé de Castellanos (4-1, 81e) et un dernier but signé Loum Tchaouna (5-1, 90+5e). Un succès (5-1) qui permet à la Lazio de gagner une place et de se retrouver 5e au classement.