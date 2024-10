Real Madrid : Arda Güler est porté disparu !

Les temps sont durs du côté de Madrid. Si les résultats ne sont pas catastrophiques en soit, avec une seule défaite en 11 journées de Liga, cette humiliation infligée par le FC Barcelone est venu bousculer les fondations du club. Déjà un peu critiqué à cause du contenu des matchs de son équipe, Carlo Ancelotti fait partie des hommes les plus critiqués par l’opinion publique madrilène, aux côtés de Kylian Mbappé, d’Aurélien Tchouameni ou même de Florentino Pérez… Au delà du jeu proposé par ses hommes, on lui reproche aussi sa gestion des jeunes, surtout à l’heure où chez l’ennemi catalan, des jeunes à peine sortis de l’adolescence sont des joueurs majeurs de l’équipe.

Si le nom d’Endrick est souvent cité comme un joueur qui pourrait énormément apporter à l’équipe si l’Italien lui accordait un peu plus de temps de jeu, il ne faut pas oublier Arda Güler. Sur le mois d’octobre, il n’a joué que 35 minutes, alors que les Merengues ont disputé 3 rencontres de Liga et 2 matchs de Ligue des Champions. Il n’est même pas entré en jeu lors des deux derniers matchs de championnat, face au Celta et face au FC Barcelone. Une situation qui étonne, puisque sur la fin de saison dernière, il avait montré avoir le talent pour faire des différences et apporter à l’équipe, au moins en sortie de banc. Surtout que le Real Madrid semble manquer de joueurs créatifs et capables de lâcher cette dernière passe devant, qualités que le Turc a clairement.

Victime de l’arrivée de Mbappé ?

Cet été, le Real Madrid avait reçu plusieurs offres de prêt pour l’ancien du Fener, mais elles avaient toutes été repoussées. Selon The Athletic, le staff estime même qu’il sera plus important cette saison que l’an dernier. Mais Carlo Ancelotti et son adjoint, Davide, ne le font pas encore trop jouer pour une raison : avec Mbappé et Vinicius devant, l’équipe serait trop déséquilibrée si on ajoutait Arda Güler pour compléter le trio offensif. L’équipe en pâtirait énormément sur le plan défensif. Il y a aussi le fait qu’au milieu, plusieurs joueurs sont aussi considérés comme indiscutables, comme Bellingham, Valverde ou Camavinga.

La question de son positionnement se pose aussi, puisque s’il peut jouer en tant qu’ailier droit ou relayeur, son véritable poste n’est autre que numéro 10, un rôle qui n’existe pas dans le système de Carlo Ancelotti. Pour l’instant, le joueur prend son mal en patience. Si certains clubs européens sont intéressés - la Juventus et Manchester United sont cités - le joueur est plutôt heureux à Madrid et ne pense pas forcément à partir. Mais il ne faudrait pas que la situation s’éternise…