OL : la réaction à chaud de Toko Ekambi

L'Olympique Lyonnais s'est fait très peur face au Red Star en huitième de finale de la Coupe de France. Alors qu'il menait 2-0 et qu'il dominait les débats, il s'est fait rejoindre au score et a été poussé jusqu'aux tirs au but. Des tirs au but bien gérés, notamment avec le dernier tireur Toko Ekambi, qui a livré sa réaction à chaud sur Eurosport 2.

« Je pense qu'on a la balle de 3-0 oui, mais dans le jeu, dans les choix, on a été moins simple. C'est ce qui fait qu'ils sont revenus à 2-2 et qu'on n'a pas réussi à mettre le 3e but », a-t-il déclaré.