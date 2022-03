Maroc-RD Congo : les compositions officielles

Les cinq tickets pour la Coupe du monde mis en jeu dans la zone Afrique se décident aujourd’hui. Tenu en échec au match aller à Kinshasa (1-1), le Maroc reçoit la République démocratique du Congo au Stade Mohammed V de Casablanca. Une rencontre décisive à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h30. Jeudi dernier, les Lions de l’Atlas n’ont pas montré leur plus beau visage mais se sont assurés un léger ascendant en inscrivant un but à l’extérieur qui pourrait s’avérer capital.

Vahid Halilhodžić reconduit le 3-5-2 du match aller. Le duo d'attaquants Tarik Tissoudali et Ayoub El Kaabi est préféré à Ryan Mmaee et Youssef En-Nesyri tandis qu'Azzedine Ounahi retrouve une place de titulaire au milieu de terrain. En défense, Samy Mmae perd sa place au profit de Jawad El Yamiq. Hector Cuper procède lui aussi à quelques modifications et passe à un système à trois défenseurs puisque le latéral gauche Ngonda, suspendu pour un carton rouge, est remplacé par le plus offensif Arthur Masuaku. Marcel Tisserand prend place aux côtés de Christian Luyindama et Chancel Mbemba. Wissa, Bakambu et Meschack, l'attaquant des Young Boys de Berne, forment le trident offensif. Le meilleur buteur de l'histoire des Léopards, Dieumerci Mbokani, est remplaçant au coup d'envoi.

Les compositions officielles :

RD Congo : Kiassumbua - Tisserand, Luyindama (cap.), Mbemba - Mukoko, Kayembe, Mbemba, Bastien, Meschak, Masuaku - Wissa, Bakambu

Maroc : Bono - El Yamiq, Saïss (cap.), Aguerd - Hakimi, Amrabat, Amallah, Ounahi, Masina- El Kaabi, Tissoudali