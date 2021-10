PSG-LOSC | Streaming : comment regarder le match en direct

Après avoir battu, non sans mal, le RB Leipzig (3-2) en phase de poules de la Ligue des Champions et après un nul arraché à l'Orange Vélodrome face à l'OM (0-0), c’est le champion de France en titre lillois qui débarque au Parc des Princes devant le Paris Saint-Germain pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Paris est clairement attendu au tournant dans son antre de la Porte de Saint-Cloud ce vendredi. Ce duel entre les deux derniers champions avait tourné à l'avantage du LOSC (1-0) en début de saison lors du trophée des Champions. Ce choc, c'est aussi l'affrontement entre la constellation de stars parisiennes guidée par 3 des 4 fantastiques à savoir Messi-Neymar-Di Maria, Kylian Mbappé étant absent du fait d'une infection ORL. Quant au club nordiste, il a beaucoup à se faire pardonner après un début de saison très compliqué. Lille pourra toutefois compter sur ses hommes forts pour tenter un coup au Parc et possède quelques individualités. Du meilleur buteur actuel de L1 Jonathan David, au redoutable Burak Yilmaz ou à l'ancien golden boy Renato Sanches.

Et pour cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1, le club parisien sera privé de nombreux joueurs. En effet, Hakimi sera suspendu, Mbappé est malade tandis que Sergio Ramos, Verratti et Paredes sont blessés. Quant au club lillois, il sera privé de Benjamin André (suspendu) et de Sven Botman (blessé). Le décrié coach argentin Mauricio Pochettino proposera un 4-3-3 avec Donarumma dans les buts, une défense à 4 composée de Nuno Mendes-Kimpembe-Marquinhos-Kehrer. Devant un trio Wijnaldum, Danilo et Gueye sera chargé de contrôler le milieu de terrain et d'approvisionner en ballons le trio infernal Neymar-Messi-Di Maria. Quant à Jocelyn Gourvennec, le nouveau coach qui a remplacé non sans mal Christophe Galtier parti à Nice, il devrait évoluer en 4-4-2 avec Grbic dans les buts, une défense à quatre Reinildo-Djalo-Fonte-Celik. Sanches et Onana en sentinelles, Weah et Bamba qui seront chargés d'alimenter en ballons le tandem offensif Yilmaz-David.

Comme vous en avez l'habitude depuis le début de la saison, il vous faudra une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur la chaîne historique du football français, à savoir sur Canal + puisque Amazon a raflé les droits des plus belles affiches de Ligue 1, dont ce choc de champions entre le PSG et le LOSC. Il faudra donc suivre la rencontre opposant Paris à Lille sur Prime Video ce vendredi soir à 21h.

Regarder le match de foot PSG-LOSC en streaming

Pour suivre cette affiche de Ligue 1, vous ne pourrez le faire qu'en streaming. En effet, depuis l'acquisition des droits de la Ligue 1 par Amazon, Canal + a perdu la diffusion de l'affiche de la journée du dimanche soir en L1 et la plupart des grosses affiches du championnat de France. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de Prime Video (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement entre les deux formations largement dominé par le PSG au Parc (15 victoires, 8 nuls pour seulement 2 défaites en 25 affrontements) ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application Prime Video, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette, sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming PSG-LOSC ce soir en HD ?

Si, comme nous, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé depuis votre canapé, il faudra vous connecter sur votre compte Amazon. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter sur Amazon Prime Video via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox Bouygtelecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une chromecast ou tout simplement votre smartphone. De plus, Amazon propose un bon plan, avec un essai gratuit de 30 jours à Prime Vidéo. Ainsi, votre abonnement sera actif immédiatement, il suffira ensuite d'ajouter le pass Ligue 1. De quoi profiter au dernier moment de cette soirée foot ou alors des plus belles affiches de Ligue 1 de ces prochaines semaines.

