PSG : la déclaration puissante de Nasser Al-Khelaïfi

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a vécu une folle soirée de Ligue des champions. Menés par Manchester City (0-2), les pensionnaires du Parc des Princes se sont finalement imposés sur le score de 4 à 2. Une victoire qui leur permet de se placer dans la zone des équipes barragistes avant l’ultime journée de la phase de championnat de la Ligue des champions.

Heureux après ce succès, Nasser Al-Khelaïfi est descendu dans les vestiaires et il a pris ses joueurs et son staff dans les bras, glissant de petits mots à chacun. Un peu plus tard, il a tenu un discours auprès du groupe en utilisant des mots forts tels que «le courage», «la personnalité» et «la confiance» explique L’Equipe. Le quotidien sportif ajoute que NAK a dit à ses troupes, «c’est vous tous, la star de l’équipe.» Depuis quelques années, le PSG souhaite effectivement s’appuyer sur un collectif et non de très grandes stars. Cela a payé mercredi soir.