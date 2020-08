adidas lance sa nouvelle chaussure : la X Ghosted

Alors que la saison 2019/2020 s’achève et que la nouvelle saison 2020/2021 se profile, adidas décide de lancer une nouvelle chaussure de football qui prône la vitesse : la X Ghosted.

La suite après cette publicité

Le mois d’août est souvent propice à la sortie de nouveaux produits pour la rentrée sportive. Quelques jours après avoir vu son principal concurrent Nike lancer sa nouvelle chaussure, adidas rebondit immédiatement avec le lancement de la X Ghosted. La promesse fait par la célèbre marque aux trois bandes : permettre aux joueurs d’aller plus vite. Rien que ça !

L’obsession de la vitesse

Depuis la fin des 1990 et la sortie de la première Mercurial de Nike, les équipementiers ont fait de la vitesse un vrai cheval de bataille. Adidas a notamment lancé la F50 qui au fur et à mesure est devenue une référence en termes de légèreté pour justement permettre aux joueurs d’aller plus vite. En 2015, l’équipementier allemand avait même défié la loi de la gravité en lançant une F50 adizero 99g pesant donc 99 grammes. Et après la collection de chaussures adidas X, qui avait pris la succession de la F50, place désormais à la X Ghosted, sorte de mélange de toutes les précédentes chaussures de « vitesse de la marque ».

Mais d’ailleurs pourquoi cette obsession de la vitesse ? « Cela fait plusieurs années que l’on questionne nos utilisateurs, et notamment notre cœur de cible qui sont les joueurs âgés entre 15 et 16 ans. Et ce qui est ressorti de nos sondages, c’est qu’ils sont constamment à la recherche de chaussures leur donnant la sensation d’aller plus vite. Cela passe donc par une coupe de chaussure basse, un design stylé et une grande légèreté. De plus, le football est un sport de plus en plus rapide où le nombre de sprints par match a nettement augmenté. Tout va plus vite, les joueurs, le jeu en lui-même. Il y a 20/30 ans, les défenseurs pouvaient être considérés comme des joueurs lents mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. On s’est tout simplement adapté à la demande et à l’évolution du jeu », nous a expliqué Philipp Hagel, Manager Produit senior chez adidas.

Donner l’illusion de vitesse

Pour répondre aux exigences de ses utilisateurs, adidas a passé plus de 2 ans et demi dans les laboratoires pour concevoir la paire de vitesse ultime : légère (189 grammes) mais quand même résistante, confortable et qui donne l’impression d’aller plus vite. C’est justement pour donner une illusion de vitesse supérieure que les équipes d’adidas ont conçu un revêtement translucide qui a directement influencé le nom la chaussure. « On a nommé la chaussure X Ghosted parce que l’idée était de donner l’impression de disparaître comme un fantôme quand tu effaces ton adversaire. D’où le côté translucide qui accentue justement l’impression de vitesse. Par contre, soyons bien honnête, une chaussure ne permet pas à un joueur d’aller plus vite mais nous avons mis en place tous les éléments pour l’aider à aller plus vite », détaille Philipp Hagel.

Parlons de ces éléments justement. Il y a tout d’abord le MirageSkin, qui est le revêtement translucide et waterproof de la chaussure composé de mesh. On retrouve aussi une structure faite de câbles englobant tout le pied et permettant aux joueurs d’avoir un bonne stabilité. Il y a ensuite le Vacuum Fit au niveau du talon, qui a été moulé en 3D pour garantir un grand confort et à la cheville d’être bien verrouillée. Au niveau de la semelle extérieure, nous avons une plaque composée de fibre de carbone, Carbitex Sprintframe, très souple pour favoriser les accélérations et des crampons inspirés des pointes d’athlétisme. Autre nouveauté esthétique, les trois bandes d’adidas ont été placées à l’avant, de côté.

Cette nouvelle chaussure X Ghosted sera portée par Mohamed Salah, Daniel James mais surtout par Gabriel Jesus et Karim Benzema dès ce vendredi 7 août lors du huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Pour le grand public, il faudra attendre le 1er septembre pour se la procurer.