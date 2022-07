Willem II - OL : les compositions sont tombées

La préparation se poursuit pour l'Olympique Lyonnais qui se déplace aux Pays-Bas pour affronter Willem II. Les Gones optent pour un 4-3-3 avec Julian Pollersbeck dans les cages derrière Irvyn Lomami, Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Djibrail Dib. Romain Faivre, Mohamed El Arouch et Houssem Aouar se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Tino Kadewere peut compter sur Bradley Barcola et Rayan Cherki dans les couloirs.

Willem II de son côté s'organise en 4-2-3-1 avec Joshua Smits comme dernier rempart derrière Leeroy Owusu, Freek Heerkens, Erik Schoutens et Lucas Woudenberg. Le double pivot est assuré par Pol Llonch et Matthias Verreth. Seul en pointe, Jizz Hornknamp est soutenu par Nick Doodeman, Dan Crowley et Max Svensson.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - Lomami, Da Silva, Boateng, Dib - Faivre, El Arouch, Aouar - Barcola, Kadewere, Cherki

Willem II : Smits - Owusu, Heerkens, Schoutens, Woudenberg - Llonch, Verreth - Doodeman, Crowley, Svensson - Hornknamp