Qualifs Mondial 2022 : dans la douleur, l'Argentine s'impose en Bolivie

Il n'est jamais facile d'aller s'imposer à La Paz, en Bolivie, à 3 600 mètres d'altitude. C'est pourtant le défi qui était proposé à l'Argentine, pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Balayée par le Brésil (0-5) à São Paulo lors de la première journée, la Verde devait quant à elle se refaire à domicile. Les hommes de Lionel Scaloni mettaient vite le pied sur le ballon, mais manquaient clairement de vitesse pour déstabiliser leurs adversaires.

Ocampos était mis à contribution côté gauche, et on voyait peu Lionel Messi. Le rythme, assez faible, convenait finalement bien aux Boliviens, au jeu plutôt direct. Leur attaquant, Moreno Martins, parvenait à être de plus en plus trouvé et il allait être récompensé de ses efforts en inscrivant, de la tête, le premier but de la rencontre après un bon centre de Chumacero, laissé bien seul côté gauche (1-0, 24e). Ballottés, les Argentins s'en remettaient aux frappes de Paredes, qui touchait le poteau sur sa deuxième tentative du match (40e).

Lataro et Correa sauvent l'Argentine

Il fallait un coup du sort pour que l'Argentine égalise. Lautaro Martinez, trouvé dans la surface, forçait un tir qui était contré, mais le défenseur se trompait dans son dégagement, à son tour contré par Lautaro, qui marquait de manière plus qu'improbable (1-1, 45e). Cela ravissait le sélectionneur Scaloni, qui rentrait carrément sur le terrain pour féliciter son buteur. C'est dire aussi la fébrilité de l'Argentine actuellement. Au retour des vestiaires, Messi paraissait toujours aussi démuni, marchant la plupart du temps et étant peu trouvé par ses coéquipiers, ce qui est compatible, forcément.

Bien trop imprécis techniquement, les joueurs argentins éprouvaient un mal fou à amener de la vitesse dans leur jeu et restaient sous la menace de Boliviens pas plus inspirés mais batailleurs. D'un faible niveau, la rencontre basculait dans l'ennui et il était rare de voir un enchaînement de plus de 3-4 passes. Une petite éclaircie venait de Messi, qui débordait côté droit avant de servir Lautaro en profondeur, mais la frappe de ce dernier était détourné par Lampe (75e). Cela revigorait l'Albiceleste, qui allait prendre l'avantage grâce à Joaquin Correa, entré en jeu à la place d'Ocampos. Lautaro, trouvé par Messi, décalait Correa, qui croisait sa frappe du gauche (1-2, 79e). Un petit miracle pour les Argentins, terriblement décevants, mais qui comptent désormais 6 points après 2 rencontres. Pour la qualité de jeu, on repassera.