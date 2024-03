PSG : Luis Enrique lâche ses vérités sur la Remontada et ses retrouvailles avec le Barça

Ce vendredi, le PSG a enfin connu son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et surprise, l’adversaire est un habitué puisqu’il s’agit, encore une fois (la 6e fois en 12 ans) du FC Barcelone. Un match forcément très particulier, d’abord parce qu’il est directement associé à la remontada iconique de 2017, mais aussi parce que les deux clubs sont liés par des joueurs (Ousmane Dembélé) et par un entraîneur : Luis Enrique. Le technicien espagnol, aujourd’hui sur le banc parisien, était à la tête des Blaugranas lors du 6-1 et plus globalement, il a passé 3 ans sur le banc catalan (8 ans en tant que joueur).

Alors forcément, l’idée de le voir retourner dans son club de cœur ne lui a pas déplu, bien au contraire. «Je suis heureux, très content de ce tirage. Je retourne à la maison (rires). Il y a toujours des choses qui se passent dans les matches entre le PSG et le Barça. Il y a beaucoup d’histoire entre les deux équipes, ils ont vécu des choses intenses, donc ça sera un match prometteur», a-t-il d’abord confié au micro de PSG TV avant d’enchaîner en conférence de presse. «On a eu de la chance, on retourne en Espagne. On aime notre pays, nous les Espagnols. Je retourne dans la ville où j’ai fait ma carrière sportive. C’est une très bonne nouvelle. On savait que la C1 allait nous donner une grosse équipe avec une qualité individuelle de haut niveau.»

Les mots forts de Luis Enrique sur la remontada

L’ancien sélectionneur de la Roja s’est confié ensuite sur le tirage dans sa globalité et sur son envie de ne pas mettre trop de pression à son groupe dans une compétition souvent mal géré émotionnellement par les joueurs parisiens. «Il y a deux parties dans les tirages. Il y a celui où on est là, les quatre peuvent être en finale avec Dortmund, l’Atlético, le PSG et le Barça. Et il y a les favoris, le Real, City, le Bayern et Arsenal qui sont de l’autre côté. Donc c’est peut-être la partie de carré plus difficile à prédire. De notre côté de tableau, on a des chances. C’est très intéressant. Le stress en C1 ? Je vais faire comme je fais maintenant, c’est le message avant le match, la semaine avant. Pour que nos fans soient passionnées, quand on encaisse un but ou quoi. On veut que les supporters vivent ça avec beaucoup de passion et on doit continuer nous avec le même message.»

Mais dans cette conférence de presse, Luis Enrique n’a évidemment pas échappé aux questions sur la remontada, qu’il a vécu de l’intérieur et dans le camp d’en face. Un sujet sensible pour les supporters parisiens que le coach espagnol a plutôt bien géré. Titillé par un journaliste sur la possibilité que ce match soit le moment le plus marquant de sa carrière, Luis Enrique a eu une réponse assez étonnante. «Ce n’est pas le meilleur moment de ma carrière car ça n’a servi à rien puisque la Juventus nous a sorti après. Donc on ne gagne pas la C1. Ça a été spécial, mais ce n’était pas le match le plus important de ma carrière. Et pour qu’il y ait une remontada, il y a eu un avant. Le PSG avait gagné 4-0, cette semaine-là, ils ont idolâtré l’entraineur et même dans les médias. Et c’est normal. Moi, on me parle que de la remontada, mais juste avant, on était entre la vie et la mort. Ce n’était pas plaisant à vivre. Moi, je me rappelle du 4-0 surtout, mais je me rappelle aussi du 6-1, oui. Ça fait partie de l’histoire, je suis fier de ma carrière. En tant qu’entraineur et joueur. J’aurais pu faire mieux certainement, mais j’essaye de le faire. Le présent veut que je sois sur le banc du PSG pour ce match et je donnerai la meilleure version de moi.»

Les retrouvailles avec Xavi

Comme à son habitude, Luis Enrique n’a pas manqué aussi d’afficher sa confiance pour cette double confrontation. S’il a conscience du talent de cette équipe barcelonaise, il sait aussi que son équipe est prête pour ce genre de confrontation. «Le favori ou non, cela m’est égal. Je crois que j’ai transmis la confiance que j’ai en mon équipe. On sera meilleur grâce à l’expérience des joueurs dans cette compétition. On a la même ambition que depuis le début de saison. Les fans vont voir une équipe qui va lutter. On ne va pas spéculer si quelqu’un nous bat, bravo, mais on voudra gagner. On a tous les joueurs prêts. C’est notre meilleur avantage.»

Face à lui, l’ancien entraîneur de la Roma va aussi retrouver un homme qu’il connaît bien : Xavi Hernandez. L’actuel coach du Barça a été le capitaine de Luis Enrique au Barça. Un avantage pour aborder ce quart de finale ? Pas vraiment selon LE. «Le travail de Xavi entraîneur, je ne le connais pas, mais il connait le mien. Il a changé en quelques années. Mais je vois son travail au club, on l’a tous vu et on le connait tous. J’aurais bien aimé qu’il m’entraine en tant que joueur. Ça aurait été une bonne opportunité. Quand vous êtes dans un club comme Barça, il faut avoir le niveau pour coacher. Donc Xavi est prêt et il a gagné la Liga. C’est un club top, historique et ce sera difficile. Ils ont gagné 5 C1. Ils savent ce qu’ils font. Et nous, on n’a aucune C1, mais on a de l’ambition pour le faire. On ne sait pas si on la gagnera, mais c’est notre objectif. » C’est aussi l’objectif de tous les supporters parisiens qui vont continuer de rêver d’une première étoile.

