Pays-Bas - Argentine : les notes du match

Juste avant d'entamer leur quart de finale contre les Pays-Bas, les Argentins ont évidemment été marqués par l'élimination prématurée de leur meilleur ennemi brésilien, contre la Croatie. De quoi donner encore plus de motivation pour Lionel Scaloni, qui a décidé de passer à cinq défenseurs pour cette rencontre, avec l'entrée de Martinez dans le onze, afin de contrer l'armada offensive néerlandaise composée de Depay, Gakpo et Bergwijn.

Lionel Messi encore éblouissant

Et s'ils ont effectué une bonne entame de match, à l'image de la première occasion obtenue par Bergwijn (9e), les Pays-Bas ont ensuite subi les offensives argentines tout au long de la première période. L'attaque de l'Albiceleste n'était pas non plus flamboyante, mais l'illumination de Messi est (encore) venue pour faire basculer la rencontre. Laissée libre dans sa zone de prédilection, La Pulga a fait la différence facilement et s'est amusé avec Aké, avant de servir merveilleusement Molina pour l'ouverture du score (1-0, 35e).

Assez logiquement, l'Albiceleste menait alors au score face à une équipe oranje décevante, par rapport à ce qu'elle avait montré jusqu'à présent dans ce Mondial 2022, au Qatar. Les Néerlandais n'ont pas réussi à trouver la faille. Même au retour des vestiaires, c'est l'Argentine qui a montré un meilleur visage. Messi était d'ailleurs proche de doubler la mise, mais son coup-franc effleurait la barre transversale (63e). Et après un contact de Dumfries avec Acuna dans la surface, le Parisien a finalement fait le break sur penalty, au grand bonheur de son peuple (2-0, 73e).

Les Pays-Bas y ont cru jusqu'au bout

Impuissants, les Néerlandais ont réussi à réduire le score grâce à une tête de Weghorst (2-1, 84e). Et alors qu'on s'attendait à voir une fin de match gérée par l'Argentine, les Pays-Bas ont poussé jusqu'au bout. Et sur un dernier coup-franc concédé par un Paredes catastrophique depuis son entrée, Weghorst, après une belle combinaison, parvenait à égaliser et s'offrir un doublé pour faire exploser toute la Hollande (2-2, 90e+11)... et laisser place encore aux prolongations. Et là encore, l'Albiceleste poussait... mais Noppert se montrait vigilant et poussait l'Argentine jusqu'aux tirs au but.

La qualification s'est donc jouée à rien. Et grâce à un Martinez en feu, qui a arrêté deux penalties, l'Argentine a fait le plus dur et s'est qualifiée aux tirs au but ! Sous les yeux d'un Brésil en pleurs, l'Argentine peut célébrer cette qualification en demi-finale contre la Croatie, même si elle s'est fait très peur jusqu'au bout, alors qu'elle tenait le match pendant 80 minutes. Et elle peut dire merci à son génie Lionel Messi, maintenant à deux matchs de pouvoir soulever le dernier trophée qu'il lui manque de toute sa carrière.

L'homme du match : Messi (8)

En capitaine exemplaire, le septuple Ballon d'Or a montré la voie à son Argentine. Toujours aussi menaçant et ingérable balle au pied, le n°30 du PSG, avec ses coups de rein bien connus, a fait mal quand il prenait de la vitesse. Dans son style habituel, souvent en marchant et en décrochant assez bas, la Pulga s'est montrée décisive et a fait la différence. D'abord en tant que passeur, grâce à une passe (sa 54e décisive en sélection) laser que peut-être personne n'aurait réussi dans un trou de souris pour Molina (35e), avant d'assumer ses responsabilités en transformant un penalty (73e). Il a pris des initiatives, mais a aussi parfois manqué de précision dans la zone décisive. Il n'a pas tremblé pour mettre son tir au but au fond des filets lors de la séance fatidique.

Pays-Bas

Noppert (4,5) : une frappe envolée de Lionel Messi à la 22e minute de jeu avait été le seul frisson ressenti par le portier batave au début de la rencontre - Rodrigo De Paul ayant tenté sa chance par ce qui ressemblait plus à une passe qu'à une frappe (33e). C'était sans compter sur une inspiration géniale de Lionel Messi, distillant un ballon de but à Nahuel Molina (35e). En seconde période, il est resté pantois sur le but du break signé Lionel Messi (73e), sans toutefois avoir été grandement mis à contribution. En prolongation, il a notamment réalisé une double parade et s'est vu être sauvé par son poteau dans les dernières secondes.

Timber (6,5) : averti pour contestation peu avant la mi-temps (42e), le central droit des Pays-Bas a réalisé une première période intéressante, loin de se cacher face aux assauts argentins. Pas forcément aidé par Denzel Dumfries, auteur d'une prestation morose, le joueur de l'Ajax Amsterdam a cependant délivré une prestation de très bon niveau, s'opposant aux vagues argentines, allant chercher le ballon dans les pieds des joueurs offensifs et se montrant très dur sur l'homme.

Van Dijk (5,5) : le patron de la défense néerlandaise a joué une grande partie de la rencontre dans un fauteuil, jamais gêné dans la première relance. Finalement assez peu mis en difficulté, il a cependant provoqué une faute qui a bien failli couter cher à son équipe à l'heure de jeu. Avec 88 ballons touchés, il est le joueur batave le plus trouvé, témoignant de la liberté qui lui a été laissée par les offensifs de l'Albiceleste. Mis sous pression en fin de prolongation, il a notamment sorti une frappe lourde de Lautaro Martinez de son cadre (113e). Premier tireur de la série de pénaltys, il a buté sur Martinez.

Aké (6,5) : auteur d'une première demi-heure très virile, le défenseur de Manchester City a été déboussolé par la prise de balle de Lionel Messi, juste avant que ce dernier ne délivre une passe décisive sublime à Nahuel Molina (35e). Très actif sur son axe gauche, il n'a pas perdu le moindre duel (4/4) et a été plutôt précis dans le jeu long (5/7).

Dumfries (2,5) : étincelant face aux États-Unis lors du tour précédent, il était attendu dans sa confrontation face à Marcos Acuña. Assez peu dominant dans le duel (5 remportés sur 12), il a tenté d'apporter de sa présence en phase de possession, venant s'incorporer à la ligne offensive batave. Une soirée difficile pour le joueur de l'Inter Milan, fautif sur le pénalty du break argentin (72e).

De Jong (6) : devant composer avec le pressing tout terrain de Rodrigo De Paul, il a cependant fait, comme à son habitude, preuve de beaucoup de sérénité balle au pied. S'il a parfois tenté de porter le ballon dans le camp adverse, il est également venu le chercher dans les pieds de ses centraux pour tenter d'enclencher du mouvement. Précis dans son jeu de passes (91% de réussite), il a encore montré pourquoi il était un chaînon indispensable de cette équipe, en dépit de son élimination.

De Roon (4) : contraint de négocier avec peu de libertés, en raison de l'infériorité numérique du milieu de terrain batave, le joueur de l'Atalanta Bergame a délivré une performance plutôt discrète. À tel point qu'il a été remplacé par Teun Koopmeiners (46e) (noté 6/10) dès le retour des vestiaires. Plus technique que son coéquipier, il s'est notamment distingué par sa malicieuse passe décisive pour Weghorst en toute fin de rencontre.

Blind (3,5) : il s'est fait griller la priorité par Nahuel Molina sur l'ouverture du score (35e) et a beaucoup moins pesé qu'à l'occasion du huitième de finale, face à la Team USA. Une prestation des plus sobres, malgré un travail défensif plutôt notable, pour le piston gauche des Pays-Bas, remplacé par Luuk de Jong (64e) (noté 5/10) qui a pesé par ses caractéristiques physiques.

Gakpo (4) : positionné en soutien de ses deux attaquants, la pépite du PSV a perdu de nombreux ballons au cours de la première période. Placé un cran plus haut au cours du second acte, on l'a vu parcourir une large zone de l'aire de jeu, couvrant toute la largeur de cette dernière. Une activité jamais récompensé, lui qui a perdu la moitié des ballons qu'il a eu à négocier (21). Remplacé par Noa Lang (113e) .

Bergwijn (4) : il est certainement le joueur qui s'est rendu le plus disponible pour venir prêter main forte à une équipe néerlandaise ayant eu les plus grandes peines du monde à se créer des occasions. Mais, finalement plus attelé à tenter d'éclairer le jeu plutôt qu'à se créer des occasions, il a été remplacé par Steven Berghuis (46e) (noté 6,5/10) . Un choix tactique payant puisque le milieu offensif s'est mué en passeur décisif, pour redonner de l'espoir à ses coéquipiers (83e). Quelques secondes plus tard, il a failli devenir le héros de son équipe, voyant sa frappe puissante finir dans le petit filet extérieur de Martinez.

Depay (4) : parfois dans l'axe, souvent à gauche, le Barcelonais a, à plusieurs reprises, été contraint à décroché pour venir toucher quelques ballons dans le coeur du jeu. Jouant de diverses déviations, il a beaucoup tenté... et beaucoup raté. Pour preuve, sur les 48 ballons qu'il a touché plus d'une heure de jeu, il en a perdu pas moins de 18. Remplacé par Wout Weghorst (78e) (noté 8/10), auteur d'une entrée on ne peut plus décisive, buteur à deux reprises pour permettre aux Pays-Bas d'arracher l'égalisation (83e, 90e+11).

Argentine