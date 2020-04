Cagliari : Radja Nainggolan aimerait revenir à l'AS Roma

Sauf retournement de situation improbable, Radja Nainggolan (31 ans) ne sera plus un joueur de Cagliari la saison prochaine. Actuellement prêté par l'Inter Milan, où son contrat court jusqu'en 2022, l'international belge (30 sélections, 6 buts) dispose d'un salaire bien trop élevé pour le club sarde, comme l'a déjà confié le président, Tommaso Giulini, début avril. Le sulfureux milieu de terrain ne devrait pas non plus rester en Lombardie, la faute à un désaccord avec la direction des Nerazzurri l'été dernier.

Au cours d'un live Instragram ces dernières heures, le Ninja, qui va devoir se trouver un nouveau point de chute, a fait un appel du pied on ne peut plus clair à son ancien club, la Roma : «si les conditions sont réunies, pourquoi pas retourner à l'AS Roma. J'ai vécu de beaux moments à Rome, la vie y était très naturelle. Et rien ne vaut le derby romain», a lâché Radja Nainggolan dans des propos rapportés par la DH. Joueur de la Louve de 2014 à 2018, le Diable Rouge a ajouté qu'il avait quitté le club de la capitale car «quelqu'un a fait certaines choses dans mon dos, ce que je n'ai pas accepté».