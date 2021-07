Vers la création d'une Supercoupe Maradona ?

Après les sacres de l'Italie à l'Euro et de l'Argentine à la Copa América, l'hypothèse d'une supercoupe opposant les vainqueurs européens et sud-américains se précise. Selon le journal argentin Olé, la CONMEBOL penserait à organiser une Supercoupe Maradona, qui serait organisée au stade Diego Armando Maradona, la ville reste encore à définir (Naples ou Buenos Aires). La compétition viendrait pallier la disparition de la Coupe des Confédérations, dont la dernière édition s'est disputée en 2017, remportée par l'Allemagne, championne du monde en titre à cette époque.

Cette idée n'est pas vraiment une création originale de la CONMEBOL, puisqu'il existait le Trophée Artemio Franchi. Un tournoi qui voyait s'affronter les champions d'Europe et d'Amérique du Sud en une rencontre, mais elle n'aura connu que deux éditions : d'abord en 1985, avec la victoire de l'Équipe de France face à l'Uruguay (2-0). La seconde et dernière édition s'est déroulée en 1993 entre l'Argentine et le Danemark (1-1, 5-4 aux t.a.b.), qui sera le dernier trophée remporté par Diego Maradona avec l'Albiceleste.