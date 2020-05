Le PSG furieux après une entreprise de coques de téléphone en or

Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait l'existence d'un cadeau un peu spéciale à destination des joueurs du PSG. D'après l'entreprise anglaise iDesign Gold, qui s'en est félicitée sur les réseaux sociaux, les récents champions de France allaient recevoir en guise de récompense du travail bien fait une coque de téléphone en or de 24 carats personnalisée avec le nom et le numéro du joueur. Tout cela est bien beau en apparence mais le PSG a démenti cette information d'après RMC.

«Le Paris Saint-Germain n’est d’aucune manière associé à la société idesign Gold» communique le club de la capitale, visiblement furieux. «Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires afin que la société idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain.» Cette histoire de cadeau serait donc fausse, pourtant sur une vidéo diffusée par l'entreprise britannique, on aperçoit Neymar, Mbappé et Thiago Silva découvrir la précieuse coque de téléphone.