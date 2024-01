PSG : les coulisses de l’adaptation éclair de Bradley Barcola

Une étoile filante. Il y a pratiquement un an, la carrière de Bradley Barcola aurait pu prendre une autre direction. Celle de la Suisse. En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais durant la première partie de saison, le Français, qui n’était apparu qu’à 7 reprises avant de retourner avec la réserve en octobre 2022, ne se satisfaisait plus de sa situation. Pour jouer et progresser, le natif de Villeurbanne était donc prêt à rejoindre Saint-Gall après une ultime apparition sous le maillot lyonnais le 1er janvier 2023 à l’occasion de la rencontre de L1 face à Clermont (1 minute jouée). Mais tout a basculé les jours suivants.

Son destin a changé très rapidement

Titulaire pour la première fois de la saison face au FC Metz en Coupe de France, il a répondu présent en marquant un but (victoire 2-1) et des points aux yeux de Laurent Blanc, qui n’est pourtant pas l’entraîneur qui aime le plus lancer de jeunes joueurs. Puis, le destin de Bradley Barcola a définitivement été bouleversé le 14 janvier 2023. Un coup de pied de Karl Toko-Ekambi dans une poubelle a changé son sort. Pris en grippe par plusieurs supporters de l’OL, KTE, qui a rejoint Rennes peu après, a eu un geste de colère lors de son remplacement face à Strasbourg. L’international Espoirs tricolore est entré à sa place à la 58e minute de jeu. Et il n’est plus ressorti du onze titulaire par la suite.

Les arrivées de Jeffinho et d’Amin Sarr au mercato d’hiver n’ont d’ailleurs pas changé la donne pour Barcola, qui a su saisir sa chance et confirmer les espoirs placés en lui au sein du centre de formation. Très rapidement, il est devenu un élément essentiel de l’équipe rhodanienne, aux côtés d’un Alexandre Lacazette avec lequel l’alchimie était parfaite. Résultat : il a terminé l’exercice précédent avec un super bilan de 7 buts et 9 assists en 31 apparitions confondues dont 20 en tant que titulaire. Ce qui n’a pas échappé au RB Leipzig, à Chelsea et au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique, fraîchement nommé, est tombé amoureux de lui.

Il n’a pas été perturbé par son mercato

L’OL, qui ne lui a pas proposé de prolongation de contrat, a fermé la porte à un départ avant de l’ouvrir finalement. Les explications assez bancales de la direction, incarnée à l’époque par l’éphémère Santiago Cucci, n’ont pas été convaincantes. Si Lyon, qui avait des problèmes avec la DNCG, ne voulait pas le vendre, il fallait tout simplement refuser l’offre du PSG. Mais elle a bien été acceptée le 31 août dernier et 45 M€, auxquels pourront s’ajouter 5 M€ de bonus, sont entrés dans les caisses du club. La fin d’un long feuilleton au cours duquel le joueur n’a pas été épargné par sa direction et certains supporters lyonnais. Mais cet épisode n’a pas tant perturbé le principal intéressé nous a-t-on fait savoir.

En effet, Bradley Barcola est resté fidèle à lui-même et à la ligne de conduite qu’il suit depuis le début de sa carrière, à savoir travailler énormément et toujours essayer de se tenir prêt quand une opportunité s’offre à lui. Il a donc étudié l’option Saint-Gall l’hiver dernier avant de finalement rester. Même chose quand le mercato d’été est arrivé et que de nombreux clubs se sont penchés sur son cas. Si certains auraient pu perdre leurs moyens, le footballeur né en 2002 a bien vécu le mercato et n’a pas été troublé par toute l’agitation autour de lui selon des sources proches. Représenté depuis quelques mois par le célèbre Jorge Mendes, il a pris le temps de la réflexion avant de choisir.

Un choix assumé

Il s’est dit que le train le menant vers Paris ne passerait peut-être pas à nouveau et il a décidé de suivre son plan de carrière. On ne peut pas totalement lui donner tort. Dans la foulée, l’ailier a dû couper le cordon avec l’OL. Mais pas trop rapidement puisqu’il a disputé ses premières minutes sous le maillot parisien au Groupama Stadium le 3 septembre dernier (victoire 4-1). Entré en jeu un bon 1/4 d’heure, le joueur, qui a assuré qu’il était prêt à jouer dès son premier jour à Paris, a été hué et sifflé par presque tout un stade. Un moment délicat pour le footballeur, qui a réussi à faire abstraction. Il savait pertinemment qu’il ne serait pas accueilli par des applaudissements et que le contexte serait difficile.

D’ailleurs, il s’y était préparé et n’a pas été touché. En revanche, il l’a été un peu plus pour ses parents qui étaient présents ce soir-là au stade et qui ont entendu les insultes et autres mots doux de fans lyonnais. C’est plus pour eux que le joueur a été peiné ce soir-là. Mais c’est de l’histoire ancienne. À présent, Barcola écrit un nouveau chapitre de sa carrière dans la capitale. Remplaçant au départ, il a su gagner du temps de jeu avant se de faire une place dans le onze de Luis Enrique (11 titularisations en 19 rencontres toutes compétitions confondues, 2 buts et 3 assists). Ce dernier l’a d’ailleurs titularisé lors des 7 derniers matches auxquels il a participé.

Sa nouvelle vie à Paris

De quoi donner de la confiance au joueur, qui sent que son coach le voulait vraiment. Tout cela lui permet de mieux s’adapter. Mais il n’y a pas que Luis Enrique qui l’aide. Depuis son arrivée au PSG, il a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, dont Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé, avec lesquels il s’entend très bien. Même chose avec les leaders offensifs que sont Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Ils n’ont pas hésité à aller vers Barcola, qui est d’un naturel assez timide. Mais il parle beaucoup avec les deux champions du monde 2018, tout comme les autres membres de l’équipe, d’après nos échos. Comme à l’OL, où il a toujours été attentif aux mots d’Alexandre Lacazette, il est à l’écoute dans le vestiaire parisien, où il progresse aux côtés de joueurs talentueux et expérimentés.

Tout semble donc fonctionner pour Bradley Barcola, dont le ressenti sur comme en dehors du terrain est très positif nous a-t-on fait savoir. C’est également le cas dans sa nouvelle vie parisienne. Le joueur de 21 ans a trouvé une maison assez proche du centre d’entraînement où il vit seul même si sa famille lui rend régulièrement visite. Il profite de son temps libre pour effectuer un travail physique avec l’aide d’un préparateur. D’ailleurs, il a aménagé une salle de sport dans le sous-sol de sa demeure afin de mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Mais arriver où justement ?

Un footballeur plus attendu et médiatisé

Il n’a pas un objectif prioritaire, puisqu’il ne ferme aucune porte et veut tout gagner avec les champions de France. Mais il garde la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Pour y arriver, celui qui vit un rêve en jouant la Ligue des Champions bosse afin d’être toujours prêt pour répondre à toutes les demandes. La recette de son succès finalement. Mais il est jeune et doit encore progresser sur certains points comme la finition. Certains ne l’ont d’ailleurs pas raté il y a quelques semaines lors du choc face à Newcastle en Ligue des champions (1-1). Entré en jeu, il s’était procuré plusieurs occasions mais avait pêché dans le dernier geste. Malgré les critiques, il a fait avec, lui qui de base ne regarde pas trop ce qui peut se dire sur lui dans les médias.

À Paris, il est entré dans une autre dimension. Ses performances sont décortiquées, analysées et commentées. Le jeune homme doit composer avec cette nouvelle donne. Mais il est lucide sur ses performances, sait ce qu’il fait de bien et de moins bien nous a-t-on fait savoir. Il a donc suffisamment confiance en lui pour savoir qu’il a raté la finition mais qu’il a aussi apporté avec son entrée puisque Paris n’était pas vraiment dangereux avant cela. Bradley Barcola avance sans pression, mais se sait très attendu puisqu’il évolue au poste d’un certain Kylian Mbappé. Un joueur qui attire à lui une bonne partie de l’attention médiatique. Mais Bradley Barcola est de plus en plus sollicité par la presse. Pour le moment, hormis quelques déclarations en zone mixte ou sur les médias du club, il reste discret, lui qui préfère parler sur les terrains de football. Un langage qu’il maîtrise plutôt bien !