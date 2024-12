Comment Manchester City réagit face au naufrage de Pep Guardiola

Le Manchester City de Pep Guardiola n’avait jamais connu une si longue crise de résultats. Battus par Aston Villa samedi dernier (1-2), les Skyblues ont enregistré une sixième défaite en championnat. Au classement, les champions d’Angleterre en titre pointent à une septième place, à quatre longueurs du Big Four, non conforme à leur standing. Même problème en Europe. En Ligue des Champions, City est 22e du classement et son prochain duel face au Paris Saint-Germain pourrait le sortir du top 24 en cas de mauvais résultat au Parc des Princes.

Face à tous ces problèmes, Pep Guardiola a déjà confié que cette situation le minait. Mais l’Espagnol assure que tout peut changer quand il aura tout son effectif à disposition. «Je sais que nous reviendrons. Ce que je veux, c’est que mes joueurs reviennent, que l’équipe soit au top. L’effectif est très bon, le problème, c’est que nous ne l’avions pas ! Le problème n’est pas qu’ils soient bons ou mauvais, ce n’est pas ça qui compte, c’est que nous ne les avions pas.» Cependant, un détail ne vous a pas échappé.

City a fixé de nouveaux objectifs à Guardiola

Alors que Manchester City se trouve au milieu d’une crise XXL, le club anglais a choisi d’annoncer la prolongation de son coach jusqu’en 2027. Le timing était-il voulu ? City regrette-t-il d’avoir fait cette annonce à ce moment ? Selon la BBC, rien de tout ça. Guardiola reste conforté et le média anglais a même fait une petite révélation sur les angoisses du Catalan. Alors que tout le monde s’était étonné des traces de griffure sur le crâne et le nez de Guardiola, la BBC nous apprend que l’ancien coach du Barça s’était déjà infligé pareil traitement par le passé à l’entraînement. Il ne faudrait donc pas y voir là un signe de fin de cycle ou d’épuisement total.

Ensuite, les Cityzens sont bien conscients que leur équipe traverse un moment difficile, en plus du procès du siècle à gérer en parallèle, mais les objectifs ont changé. Désormais, le but de Pep Guardiola est d’accrocher une place dans le Big Four, afin de garantir les juteux revenus de la Ligue des Champions. Enfin, Guardiola a désormais pour mission d’utiliser ses deux dernières années de contrat pour préparer le futur Manchester City.