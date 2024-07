Makhtar Gueye en passe de rejoindre Blackburn

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le RWD Molenbeek, Makhtar Gueye pourrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l’attaquant sénégalais d’1m95 est, en effet, en passe de s’offrir un nouveau challenge. Cette fois-ci, du côté de l’Angleterre. Selon nos dernières informations, le buteur de 26 ans est à un pas de Blackburn, pensionnaire de Championship.

Toujours d’après nos indiscrétions, le deal est même tout proche d’être bouclé et l’ancien joueur de Saint-Etienne ou encore Nancy, longtemps considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste, devrait s’engager dans les jours à venir. Solide dans les duels et adroit face au but, le natif de Dakar est, aujourd’hui, estimé à 2M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.