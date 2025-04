LdN (F) : la France reçue 4 sur 4

4 victoires en 4 matchs. L’équipe de France féminine poursuit son parcours parfait dans cette phase de groupe de Ligue des Nations. Les joueuses de Laurent Bonadei ont à nouveau dominé la Norvège, cette fois sur le score de 2-0 à Oslo. La décision a été longue à se faire mais les buts de Baltimore (76e) et Mateo (85e) ont suffi.

La suite après cette publicité

Avec ce nouveau succès, les Bleues dominent plus que jamais ce groupe 2. Elles possèdent désormais 12 points, soit 8 de plus que leurs adversaires du soir, 2es de cette poule. Il s’agira de terminer le travail lors des deux prochains matchs face à la Suisse (30 mai) et l’Islande (3 juin).