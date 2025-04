Cristiano Ronaldo craint pour sa sécurité et recrute un inquiétant garde du corps

Joueur d’Al-Nassr depuis l’hiver 2023, Cristiano Ronaldo (40 ans) continue doucement sa carrière et bataille pour le titre en cette fin de saison. En dehors des terrains en revanche, l’attaquant portugais a quelques inquiétudes concernant sa sécurité. Selon le média malaisien NST, ce dernier et sa compagne Georgina n’ont pas vraiment apprécié certains messages reçus sur les réseaux sociaux. Voulant limiter l’exposition médiatique de leurs enfants, ils ont voulu renforcer leur sécurité avec le recrutement de Claudio Miguel Vaz comme nouveau chef de sa sécurité selon Marca.

Connu sur les réseaux sociaux, Claudio Miguel Vaz dispose de 12 000 abonnés sur Instagram et a travaillé avec Rafael Leao et Gelson Martins. Disposant d’un style intimidant et agressif, ce qui diffère de l’ancienne équipe de sécurité du Portugais, Claudio Miguel Vaz a vu son arrivée ne pas être spécialement bien accueillie par certains proches de Cristiano Ronaldo. Ce dernier s’est notamment mis en scène avec des armes à feu à plusieurs reprises.