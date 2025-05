FC Barcelone : Hansi Flick a deux gros problèmes avant de défier l’Inter

Dix ans plus tard, le FC Barcelone a une occasion en or pour retrouver la finale de la Ligue des Champions. Le club catalan, sacré en 2015 face à la Juventus, a toutes les cartes en main pour s’offrir un dernier match avant le titre, mais il faudra tout de même venir à bout d’un Inter sacrément costaud au cours de cette demie retour. Lors du match aller, les deux équipes se sont ainsi quittées sur le score de 3-3, et même si les hommes d’Hansi Flick ont plutôt été dominateurs dans les débats, ils ont aussi montré qu’ils peuvent être très fragiles derrière…

La suite après cette publicité

Pour ce match retour, Hansi Flick pourra s’appuyer sur des joueurs qui marchent sur l’eau, comme Lamine Yamal, Raphinha et Pedri, alors que Robert Lewandowski, absent à l’aller à cause d’une blessure, sera de retour en terres milanaises. Une bonne nouvelle pour le tacticien allemand, qui récupère un joueur qui a inscrit 40 buts en 48 rencontres cette saison, mais l’ancien coach du Bayern va devoir composer sans un taulier : Jules Koundé.

Du bricolage à venir

Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche, l’indéboulonnable latéral droit français sera absent pour ce match retour contre les Lombards, tout comme il va manquer le Clasico du week-end. En plus de ça, Alejandro Baldé est lui aussi touché et ne sera pas là, privant le Barça de ses deux latéraux titulaires. Un énorme casse-tête pour Hansi Flick comme le révèle Sport, surtout avec un Dumfries en feu devant, et l’entraîneur du Barça va devoir trouver des solutions pour compenser ces deux absences de joueurs essentiels.

La suite après cette publicité

Côté gauche, l’option la plus logique serait celle de Gerard Martin, latéral gauche de métier. Mais comme l’indique Sport, Flick pourrait être tenté de passer Iñigo Martínez en tant que latéral gauche, profitant de son expérience et de sa solidité, ouvrant ainsi les portes de la défense centrale à Ronald Araujo. Dans le cas où il préfère laisser Martínez dans l’axe, c’est l’Uruguayen qui pourrait être déplacé à gauche. Pour le flanc droit, Flick hésiterait aussi. Hector Fort serait le remplaçant naturel de Koundé, mais l’entraîneur barcelonais n’est pas convaincu et pourrait être tenté d’aligner Eric Garcia à sa place. Du bricolage et, quoi qu’il en soit, le Barça sera clairement handicapé tant Koundé et surtout Baldé sont importants dans l’animation offensive de l’équipe…