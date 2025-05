Inter : Lautaro Martinez rétabli pour la demi-finale retour contre Barcelone

Sorti blessé après une première mi-temps catastrophique au match aller, qui lui avait valu la note de 2 par la rédaction de FM, Lautaro Martinez était lancé dans une course contre-la-montre pour se remettre sur pied avant le match retour contre Barcelone. L’optimisme grandit à Milan concernant la présence de l’attaquant argentin contre le Barça : il devrait reprendre l’entraînement avec le groupe lundi après plusieurs jours de travail seul en salle de sport.

Désormais la seule question demeure : sera-t-il titulaire ou non ? Sa présence, du moins sur le banc, semble déjà assurée. Un espoir qui continue de grandir au fil des heures, comme dans le cas de Pavard. Le défenseur, qui a manqué les matchs contre Barcelone et Vérone en raison d’une gêne à la cheville, a repris l’entraînement avec ses coéquipiers et, sauf imprévu, reviendra dans le onze de départ d’Inzaghi pour le match retour contre Barcelone.