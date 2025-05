L’AS Monaco se hisse en finale du Challenge Espoirs

Depuis la rentrée 2024, la FFF a lancé le Challenge Espoirs. Cette compétition non officielle a été mise en place par la Fédération afin de permettre aux clubs professionnels de donner du temps de jeu à ses joueurs U18 à U23 qui ont intégré le groupe professionnel et qui n’arrivent pas à collectionner des minutes avec les A. Dans cette configuration, l’AS Monaco est l’une des équipes les mieux bâties de l’Hexagone. Et dans cette compétition, le club de la Principauté se régale. Ce dimanche, les Monégasques ont disposé de Montpellier pour se hisser en finale de la première édition de ce Challenge Espoirs (3-1). Déjà arrivé en tête de sa poule, l’ASM n’a pas rencontré de problèmes face aux Montpelliérains grâce notamment à un George Ilenikhena en forme et auteur d’un doublé décisif sous les encouragements de Thiago Scuro, directeur sportif du club, Adi Hütter, entraîneur de l’équipe première, et plusieurs de ses joueurs (Mawissa, Camara, Ben Seghir, Magassa). Interrogé après la rencontre, l’attaquant de 18 ans, auteur de quatre buts en deux matches, n’a pas caché ses ambitions dans ce tournoi :

«C’était important de prendre cette compétition au sérieux. Aujourd’hui, on est en finale, on est très contents et on espère maintenant remporter ce Challenge Espoirs le 21 mai prochain. Pour ma part, c’est très important d’engranger du temps de jeu, de marquer et d’être décisif pour aider l’équipe à gagner des matchs. Je suis très content et j’espère continuer à pouvoir les aider à aller remporter cette finale.» De son côté, Djimi Traoré, l’entraîneur du groupe Elite, n’a pas manqué de féliciter ses joueurs avant de donner le ton avant une finale qui s’annonce brûlante face à Rennes : «l’objectif était d’aller jusqu’au bout. Maintenant, il nous reste une étape, et bien sûr, comme je l’ai dit aux joueurs après le match, le job n’est pas terminé, il y a une finale à jouer, le 21 mai contre Rennes. C’est bien, car on les a rencontrés au premier match, on les avait battus, et on sait que pour eux ça va être une revanche. Il va falloir faire un match très sérieux, et je pense que ça va être une belle finale parce qu’ils ont une bonne équipe.»