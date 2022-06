Nike et la Premier League présentent le ballon pour la saison 2022/2023

La marque à la virgule et le championnat anglais ont dévoilé ce jeudi le nouveau ballon pour la saison 2022/2023, dans la continuité de leur partenariat historique.

Après avoir utilisé trois ballons différents lors de la saison 2021/2022, la Premier League a présenté son nouveau ballon pour l'exercice à venir en compagnie du célèbre équipementier américain Nike et ainsi poursuivre leur partenariat datant de l'an 2000 et prolongé jusqu'en 2025.

Et pour cette saison 2022/2023, la marque à la virgule a tenu à faire un joli clin d'œil pour célébrer les 30 ans de l'ère Premier League. Un design rendant hommage au premier ballon, à l'époque produit par la société britannique historique Mitre, de la première édition de la PL.

Un design vintage

En effet, le Swoosh nous dévoile un ballon tout en blanc orné de deux paires de trois croix dorées pour le chiffre X (10, dont deux fois 30), détourées d'un bleu foncé et d'un rouge, comme des reflets de lumière. Une belle façon de rappeler les motifs présents sur le cuir du plus vieil équipementier du monde de la saison 1992/1993.

Un détail à relever pour rester dans cet aspect «anniversaire» : plusieurs petites couronnes ont été incrustées autour des croix et des logos Nike (virgule et texte), marquées du nombre 30 sur chacune d'entre elles. Côté technologique, on retrouve la Nike Aerowsculpt avec ses rainures extérieures, déjà présentes sur les anciens ballons, permettant une trajectoire plus régulière et plus précise.

