Géorgie - Portugal : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce mercredi un joli match dans le groupe F. Ainsi, le petit Poucet de la compétition, la Géorgie, affronte le Portugal avec la volonté d’arracher la qualification. Les Croisés de Willy Sagnol s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Giorgi Mamardashvili dans les cages derrière Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia et Luka Lochoshvili. Otar Kiteishvili est placé comme sentinelle avec Giorgi Kochorashvili à ses côtés alors qu’Otar Kakabadze et Lasha Dvali assurent les rôles de pistons. Devant, Giorgi Chakvetadze et Khvicha Kvaratskhelia sont associés à Georges Mikautadze, qui se retrouve en pointe.

De leur côté, les joueurs de Roberto Martinez s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa comme dernier rempart derrière Diogo Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva et Gonçalo Inacio en défense. L’entrejeu est composé de Joao Neves et Joao Palhinha. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Francisco Conceiçao, Joao Félix et Pedro Neto.

Les compositions

Géorgie : Mamardashvili - Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili - Kakabadze, Chakvetadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Dvali - Mikautadze, Kvaratskhelia

Portugal : Costa - Dalot, Danilo, Silva, Inacio - Neves, Palhinha - Conceiçao, Félix, Neto - Ronaldo