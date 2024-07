Droits TV : une offre vient concurrencer DAZN et provoque la colère de Nasser al-Khelaïfi

Ce vendredi, le dossier des droits TV de la Ligue 1 prend un drôle de tournant. Dans la matinée, la presse française révélait que DAZN était revenu à la charge avec une nouvelle offre formulée à la LFP. Cette dernière était d’environ 375 M€ par an pour les choix 1,2 et 4, à savoir le match du dimanche à 21h et ceux du samedi programmés à 17h et 21h. De son côté, RMC Sport évoquait également que la LFP allait mettre en place un partenariat avec la société américaine Warner Bros Discovery pour sa chaîne Ligue 1 « Max ».

Et selon les dernières informations de l’Équipe, le Warner Bros Discovery a dégainé une offre pour intégrer la chaîne de la Ligue 1 dans un bouquet Max avec des séries et d’autres contenus sportifs et ainsi avoir toutes les rencontres de la L1. Cela pourrait rapporter à la LFP approximativement 600 millions d’euros par an en fonction du nombre d’abonnés. Une option très sérieuse et très appréciée par les présidents des clubs de Ligue 1, bien plus que celle de DAZN. Elle sera présentée dans un collège de Ligue 1 organisé en urgence. Mais cette offre de Warner a aussi fait des mécontents. Selon RMC Sport, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été fou de rage. «Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là avec une telle présentation» aurait-il lancé au moment où la LFP a présenté son projet ce vendredi matin avec Warner.