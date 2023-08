Meho Kodro nouveau sélectionneur de la Bosnie

La Bosnie-Herzégovine a un nouveau sélectionneur. En effet, la Fédération Bosnienne de Football a annoncé le retour de Meho Kodro, lui qui avait déjà dirigé les Dragons en 2008. L’ancien joueur du FC Barcelone et de la Real Sociedad, où il a ensuite débuté sa reconversion en tant qu’adjoint, a pour objectif de qualifier les Lys d’Or (autre surnom donné à la sélection) pour le prochain Championnat d’Europe 2024, prévu en Allemagne.

​

«Je suis absolument heureux et fier, peu importe le poids du travail qui nous attend. Notre grand objectif est d’aller à l’EURO, et nous voulons aussi redonner aux joueurs la confiance en eux, qui me semble ébranlée, et redonner confiance au public dans l’équipe nationale, dans nos joueurs. Je pense que ce sont des choses qui peuvent aller de pair et j’espère que nous ferons tous tout pour atteindre cet objectif. Tout peut changer dans les deux ou trois prochains matchs. L’un de mes plus grands souhaits est que nous arrivions au cycle de novembre avec une chance de dépendre de nous-mêmes», a déclaré le technicien de 56 ans en conférence de presse.

