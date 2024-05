PSG : Thierry Henry prend la défense de Kylian Mbappé

C’est une campagne européenne à oublier pour Kylian Mbappé. Mardi soir, l’attaquant des Bleus a livré une prestation très décevante, trop même, face au Borussia Dortmund. Complètement transparent et maladroit, il a ponctué son aventure européenne avec le PSG de la pire des manières avec cette élimination aux portes de la finale. La contre-performance de trop pour beaucoup de supporters parisiens qui estiment même que le Bondynois est très loin d’être une légende du club. Mais ce n’est pas du tout l’avis de Thierry Henry.

Le sélectionneur des Bleuets, consultant pour la CBS, a été questionné sur la trace que va laisser Mbappé au PSG. Et il est très élogieux malgré les récentes performances. «S’il est quand même dans les meilleurs joueurs de l’histoire du club ? Mais ce n’est même pas un débat. C’est le numéro un, le meilleur joueur de l’histoire du club pour moi. Mais d’autres personnes qui ont vu d’autres joueurs te diront ça aussi. Bien sûr je dois dire que c’est mon opinion. Pour moi, Kylian Mbappé, avec l’impact qu’il a eu et qu’il a dans le monde, ce qu’il fait et qu’il a fait à Paris, il partira en tant que meilleur joueur de l’histoire du PSG, oui.» L’intéressé appréciera alors qu’il est loin d’être épargné ces dernières heures.