Euro : les Danois fous de rage après l'arbitrage

Les Anglais, en l'emportant dans les prolongations grâce à un penalty d'Harry Kane contre le Danemark, ont rejoint les Italiens en finale de l'Euro. Les deux nations s'affronteront, à Wembley, dimanche prochain. Si, les Britanniques ont dominé leur sujet et méritaient de l'emporter, c'est la manière, qui a agacé beaucoup de gens. En effet, nous sommes en prolongations, les hommes de Southgate dominent, mais ne trouvent pas la faille.

Suite à une énième percée de Raheem Sterling, ils vont obtenir un penalty pour une faute peu claire de Jensen ou de Maehle. Harry Kane, en deux temps, transformera l'occasion et donnera un avantage définitif aux siens. « Je ne peux tout simplement pas le voir siffler. Je pense que c'est dur. Une chose est de perdre un combat, mais de cette façon c'est vraiment ennuyeux et dommage pour les garçons. C'est amer. Une façon amère de quitter le tournoi », a dit le sélectionneur Kasper Hjulmand.

Daniel Wass, lui, a été encore plus direct : « Nous sommes déçus de perdre les demi-finales et nous le faisons sur une énorme erreur d'arbitrage. La déception est encore plus grande quand c'est l'arbitre qui décide du match. Je pense que nous avons joué un tour final fantastique. Se rendre en demi-finale à Wembley... et ensuite perdre sur une erreur d'arbitre. Je pense que c'est une honte ».

Il y avait deux ballons sur la pelouse

Les Danois ont été rejoints dans leur analyse par d'autres personnalités du football, comme Arsène Wenger : « il n'y avait pas de pénalty. Dans une telle situation, je ne comprends pas, ils ne demandent pas au juge d'aller voir. Dans une telle situation, c'est tellement important, l'arbitre est plus que convaincu qu'il y a eu un penalty. Ce n'était pas du tout assez clair pour dire "oui, il y avait penalty" ».

Toutefois, d'autres éléments ont dérangé les Danois comme le temps additionnel de six minutes, les lasers verts sur les joueurs et notamment sur le visage de Kasper Schmeichel lors du penalty et enfin, les deux ballons sur la pelouse lors de l'action de Sterling qui amène le penalty. C'est dommage de perdre comme ça après tout ce qu'ils ont vécu lors de cette compétition...