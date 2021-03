Euro U21 : la Russie surclasse l'Islande et prend la tête du groupe des Bleuets

Avant l'entrée en lice de l'équipe de France, ce soir face au Danemark (à suivre en direct commenté à partir de 21h), la Russie et l'Islande s'affrontaient dans le groupe C de l'Euro Espoirs, du côté de l'Alcufer Stadion de Gyor, en Hongrie. Et c'est une petite démonstration qu'a offert la Molodiojnaïa sbornaïa (la jeune équipe nationale), vainqueur 4 buts à 1 de l'équipe islandaise.

La suite après cette publicité

L'attaquant du CSKA Moscou Fedor Chalov a ouvert le score sur penalty (31e), avant que son coéquipier en club Nayair Tiknizyan ne double la mise (42e) et que le jeune prodige Arsen Zakharian (17 ans, Dinamo Moscou) ne porte la marque à 3-0 avant la pause (45e+2). En seconde période, Denis Makarov, du Rubin Kazan, a alourdi le score (4-0, 53e), avant que Sveinn Aron Gudjohnsen, fils de l'ancien joueur du Barça, de Chelsea et Monaco Eiður Guðjohnsen, ne sauve l'honneur. La Russie prend provisoirement la tête du groupe et disputera son deuxième match face à la France, dimanche (21h).