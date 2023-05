PL : Liverpool demande à la ligue de débuter la saison prochaine à l’extérieur

La suite après cette publicité

Liverpool a demandé à jouer le premier match de la saison 23/24 à l’extérieur alors que le projet d’expansion d’Anfield Road d’un coût de 80 millions de livres sterling entre dans sa phase finale. Le club a officiellement commencé à travailler sur l’augmentation de 7000 places en septembre 2021 lors d’une cérémonie qui a vu le manager Jurgen Klopp placer la première pelle dans le sol et les progrès se sont accélérés ces derniers mois alors que Liverpool se rapproche de sa date d’achèvement. Avec le développement de 80 millions de livres sterling à venir sept ans après l’achèvement du projet de tribune principale de 115 millions de livres sterling, cela porte les dépenses globales du stade à près de 200 millions de livres sterling au cours de la dernière décennie et Paul Cuttill, directeur général du club, a refusé d’exclure de nouvelles augmentations de capacité plus loin, bien qu’il n’y ait actuellement aucun projet en préparation.

Les Reds insistent sur le fait qu’ils sont sur la bonne voie d’un point de vue financier et opérationnel et le dernier match à domicile de la saison actuelle, contre Aston Villa le 20 mai, marquera le début d’une période de quatre semaines de travaux de construction intenses pour soulever le toit d’Anfield Road. Le marathon de 63 matchs de la saison dernière, lorsque les Reds ont joué 30 fois à Anfield, a fait du développement un défi, mais une liste de matches moins chargée ce trimestre a conduit à une productivité accrue, en particulier pendant les pauses internationales et le récent écart de cinq semaines. Le nouveau stand, qui portera la capacité globale d’Anfield à 61000, créera environ 500 emplois supplémentaires.

À lire

Arthur Melo annonce son départ de Liverpool