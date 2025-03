LdC : l’Atlético a déjà refait son retard face au Real !

Incroyable début de match au Wanda Metropolitano entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Battus d’un but lors de l’aller à Santiago Bernabeu (2-1), les Colchoneros ont vite ramené les deux équipes à égalité. Sur la première attaque, ils ont trouvé le chemin des filets, grâce à Gallagher, suite à un centre de De Paul.

L’Atlético mène donc 1-0 après seulement 27 secondes de jeu, ce qui est d’ores et déjà le but le plus rapide de la saison en Ligue des Champions. Le Real Madrid doit donc tout refaire, et le match s’annonce bouillant !