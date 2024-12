PL : Nottingham s’impose à Brentford et monte sur le podium, Newcastle se balade à Ipswich

Invaincu à domicile cette saison, Brentford recevait Nottingham. Au Gtech Community Stadium, c’est Forest qui a frappé en premier, grâce à Ola Aina parfaitement trouvé par Neco Williams (38e). Buteur contre Aston Villa le week-end dernier, Anthony Elanga a doublé la mise pour les visiteurs (51e). Avec ce 9e succès de la saison, les hommes de Nuno Espirito Santo montent sur le podium de Premier League, en attendant Crystal Palace - Arsenal. Brentford, qui a concédé sa première défaite de la saison à la maison, est 12e. Les Bees iront à Brighton, vendredi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Nottingham 31 17 +4 9 4 4 23 19 12 Brentford 23 17 0 7 2 8 32 32

Dans le même temps, Newcastle s’est baladé à Ipswich Town (0-4), avec notamment un triplé d’Alexander Isak (1e, 45e+2, 54e). Jacob Murphy s’est également illustré avec un but (32e) et une passe décisive. Les Magpies sont septièmes de Premier League et recevront Aston Villa lors du Boxing Day. Ipswich est 18e et ira à Arsenal lors de la prochaine journée. Enfin, West Ham et Brighton se sont quittés sur un score de parité (1-1), après un match très animé. Les Hammers restent 14e et iront à Southampton, la semaine prochaine. Brighton est à la 9e position.

Les résultats de l’après-midi :