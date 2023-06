Arsenal : Kai Havertz révèle son numéro de maillot dans une vidéo qui a fuité

La suite après cette publicité

Voilà une situation cocasse en Angleterre. Alors que le transfert de Kai Havertz à Arsenal n’a toujours pas été officialisé, même s’il le sera incessamment sous peu, le polyvalent attaquant allemand a déjà réalisé sa première interview en tant que nouveau joueur des Gunners. Durant cette dernière, la pépite qui appartient toujours à Chelsea a révélé son numéro de maillot et il en a profité pour expliquer pourquoi il choisissait ce numéro tout particulièrement. Problème, la vidéo a fuité et Internet a fait le reste.

Kai Havertz a en effet choisi de porter le numéro 29 avec les Gunners. «Je l’ai choisi quand je suis devenu professionnel en Allemagne et depuis, il m’a toujours porté chance. Vous savez, quand je suis devenu professionnel, je l’ai pris parce qu’il a une histoire avec mon frère. Nous le prenions toujours lorsque nous jouions ensemble à des jeux vidéo. Pour moi, c’est un numéro parfait et j’ai hâte de le porter à nouveau en rouge», a notamment confié le joueur allemand. Il ne manque plus que l’officialisation désormais !

