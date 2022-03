Godson Kyeremeh dans le viseur de l'OL

À 21 ans, Godson Kyeremeh est l'une des grandes révélations de la saison en National. Prêté par le Stade Malherbe de Caen, le milieu offensif droit explose à Annecy (6 buts et 6 passes décisives en 24 matches). Fer de lance du club de Haute-Savoie, actuel 4e du championnat et en course pour la montée en L2, le natif de Melun a pris de l'envergure aussi bien physiquement que techniquement en quelques mois.

De quoi susciter l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 à commencer par l'OL qui a déjà observé ses performances. Reste à savoir ce que va décider Caen. Trop tendre il y a de cela un an pour évoluer en Normandie, Kyeremeh a pris une autre dimension en quelques mois. Si la priorité caennaise sera de le conserver, la possibilité de récupérer une belle somme pourrait convaincre [l'actuel 12e de Ligue 2] (https://www.footmercato.net/france/ligue-2/classement) de le laisser partir. À suivre.