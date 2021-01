PSG : Dele Alli continue de faire le forcing

C'est un nom qui revient fort depuis le début du mercato et la nomination de Mauricio Pochettino. Dele Alli rejoindra-t-il le Paris Saint-Germain cet hiver ? Pour l'instant, on sait surtout que Tottenham ne souhaite pas laisser filer son milieu de terrain, au temps de jeu rachitique pourtant (75 minutes en PL cette saison). Quant au PSG, le club de la capitale serait bel et bien intéressé.

Et selon le journaliste Fabrizio Romano, réputé pour ses infos mercato, le milieu de terrain de 24 ans n'est pas dans le groupe des Spurs pour le match face à Sheffield. Il fait ainsi le forcing pour rejoindre Paris sous forme de prêt, alors que les deux clubs continuent de négocier...

Dele Alli is *not* in the squad today. He wants to leave Tottenham, still pushing to join Paris Saint-Germain on loan. Talks on - Spurs are not convinced yet... but PSG won’t give up on this deal as reported on Thursday. 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #THFC #Spurs https://t.co/ufdHfSTurT