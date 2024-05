Manchester City : la future destination de Pep Guardiola se précise

La déclaration de Pep Guardiola en a surpris plus d’un. Au sortir du quatrième sacre consécutif de Manchester City en Premier League, l’entraîneur des Cityzens a sérieusement remis en question son avenir à l’Etihad Stadium. « La réalité est que je suis plus proche de partir que de rester. Nous avons parlé avec le club, j’ai le sentiment que maintenant, je veux rester. Je resterai la saison prochaine et pendant la saison, nous parlerons »

La suite après cette publicité

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025, Guardiola a-t-il annoncé que la saison 2024-2025 sera sa dernière dans le nord-ouest de l’Angleterre ? Au début de la saison, le technicien espagnol commençait déjà à évoquer le nom de son potentiel successeur. Et Guardiola avait clairement voté en faveur de Roberto De Zerbi, qui a récemment quitté Brighton. « C’est le prochain coach de Manchester City. »

À lire

Euro 2024 : un absent de poids annoncé dans la liste de l’Angleterre

Guardiola se sent bien en Angleterre

De son côté, la radio espagnole Cadena COPE croit en savoir un peu plus sur le futur du Catalan. Le journaliste David Sanchez a en effet déclaré : « quand son contrat avec Manchester City sera terminé, il ira entraîner une sélection nationale ». Et cette sélection serait celle des Three Lions. Avec le départ probable de Gareth Southgate après l’Euro 2024 (pour aller à MU ?), l’Angleterre a de fortes chances de devoir se trouver un nouveau coach.

La suite après cette publicité

Mais si Southgate s’en va cet été, le timing ne collerait pas avec les intentions de Guardiola. Néanmoins, l’Espagnol semble avoir trouvé en perfide Albion un endroit où il se sent à l’aise, notamment avec les médias. La fédération sera-t-elle prête à patienter pendant un an avant d’introniser Guardiola ? Sachant que les qualifications pour le Mondial 2026 ne débuteront qu’en mars 2025, un tel scénario semble possible.